Gençler’de Ümraniye alarmı

BUGÜN NELER OLDU

İKINCI yarıya dörtte sıfır yaparak başlayan Gençlerbirliği, kötü gidişine Elazığspor'u deplasmanda yenerek son verirken gözler kritik Ümraniyespor maçına çevrildi. Spor Toto 1. Lig'de 3. sırada bulunan başkent ekibinin teknik direktörü Erkan Sözeri, rakiplerinin kendilerini 3 puan geriden takip ettiğini hatırlatarak sahadan galibiyetle ayrılmaları halinde farkı 6'ya çıkaracaklarını söyledi. Sözeri,dedi.Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda kadrosuna kattığı eski futbolcusu Bogdan Stancu, Elazığspor karşısında attığı 2 golle takımını galibiyete taşımıştı.Stancu iddiasını da "Beni izlemeye devam edin sözleriyle dile getirdi.