Gençler’de Ümraniye alarmı

İKINCI yarıya dörtte sıfır yaparak başlayan Gençlerbirliği, kötü gidişine Elazığspor'u deplasmanda yenerek son verirken gözler kritik Ümraniyespor maçına çevrildi. Spor Toto 1. Lig'de 3. sırada bulunan başkent ekibinin teknik direktörü Erkan Sözeri, rakiplerinin kendilerini 3 puan geriden takip ettiğini hatırlatarak sahadan galibiyetle ayrılmaları halinde farkı 6'ya çıkaracaklarını söyledi. Sözeri, "Bu nedenle Ümraniye ile oynayacağımız maç büyük önem taşıyor. Oyuncularıma güveniyorum. Elazığ galibiyeti takımın moralini yükseltti. İnşallah Ümraniye'yi de yenerek çıkışımızı sürdüreceğiz"
dedi.
STANCU: BENİ İZLEMEYE DEVAM EDİN
Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda kadrosuna kattığı eski futbolcusu Bogdan Stancu, Elazığspor karşısında attığı 2 golle takımını galibiyete taşımıştı. 4 maçta 3 gole ulaşan Rumen futbolcu, tekrar Gençlerbirliği forması giydiği için mutlu olduğunu belirtirken performansını daha da yükseltmek istediğini dile getirdi.
Stancu iddiasını da "Beni izlemeye devam edin sözleriyle dile getirdi.