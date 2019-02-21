Kahramankazan üçüncü kez ‘12 Yıldız Şehri’ ödülünü kazandı

BUGÜN NELER OLDU

KATILIMCI demokrasi anlayışı çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları uluslararası arenada takip edilen Kahramankazan Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin en prestijli ödülleri arasında gösterilen "12 Yıldız Şehri" unvanını üst üste üçüncü kez kazandı. Kahramankazan Belediyesi, Avrupa'nın en prestijli ödülleri arasında gösterilen "12 Yıldız Şehri" ödülünü 2016 ve 2017 yıllarında da kazanmıştı. Kahramankazan Belediyesi 2018 yılında ayrıca, Avrupa Konseyi tarafından "Avrupa Diploması" ödülüne layık görülmüştü. Kahramankazan Belediyesi, İç Anadolu Bölgesi ve Ankara'da bu ödülü almaya hak kazanan ilk ilçe belediyesi olmuştu.