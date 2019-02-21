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açınca yakalandı

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Motosikletten havaya ateş açınca yakalandı
YENIMAHALLE'DE trafikte hareket seyir halindeki motosikletten havaya ateş açan kişiye, bin 294 lira idari para cezası kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, trafikte hareket halindeki motosikletten havaya 10 el ateş açan kişiye ait görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yer alması üzerine harekete geçti. Ekipler, iş yerlerinin bulunduğu cadde üzerindeki güvenlik kamera kayıtlarından hareket halindeki motosikletten havaya ateş açan kişinin İsmet Latif T. olduğunu belirledi. Bunun üzerine İsmet Latif T.'ye bin 294 lira idari para cezası uygulayan ekipler, olayda kullanılan kurusıkı tabancaya evinde yapılan aramada ele geçirdi.
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Motosikletten havaya ateş açınca yakalandı
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