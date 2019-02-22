12 dev adam Slovenya önünde

ÇIN'DE düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen
A Milli Erkek Basketbol
Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 5. maçında bu akşam
Slovenya ile karşılaşacak. Grupta kalan 2 müsabaka
öncesinde Çin'deki finallere katılmaya hak kazanan
milli takımın Ankara Spor Salonu'nda iddiası bulunmayan
son sıradaki Slovenya ile oynayacağı maç, saat
19.00'da başlayacak. Türkiye ilk
ve 2. tur gruplarında
oynadığı
10 karşılaşmada,
7 galibiyet
ve 3 yenilgi
yaşarken,
17 puanla
2. sırada
yer alıyor.
Milliler grubundaki son maçını ise 25 Şubat
Pazartesi günü İspanya ile
deplasmanda
yapacak.