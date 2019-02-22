12 dev adam Slovenya önünde

BUGÜN NELER OLDU

ÇIN'DE düzenlenecekA Milli Erkek BasketbolTakımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası AvrupaElemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 5. maçında bu akşamSlovenya ile karşılaşacak. Grupta kalan 2 müsabakaöncesinde Çin'deki finallere katılmaya hak kazananmilli takımın Ankara Spor Salonu'nda iddiası bulunmayanson sıradaki Slovenya ile oynayacağı maç, saat19.00'da başlayacak. Türkiye ilkve 2. tur gruplarındaoynadığı10 karşılaşmada,7 galibiyetve 3 yenilgiyaşarken,17 puanla2. sıradayer alıyor.Milliler grubundaki son maçını ise 25 ŞubatPazartesi günü İspanya iledeplasmandayapacak.