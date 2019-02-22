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12 dev adam Slovenya önünde

Giriş Tarihi: 22.2.2019
12 dev adam Slovenya önünde
ÇIN'DE düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 5. maçında bu akşam Slovenya ile karşılaşacak. Grupta kalan 2 müsabaka öncesinde Çin'deki finallere katılmaya hak kazanan milli takımın Ankara Spor Salonu'nda iddiası bulunmayan son sıradaki Slovenya ile oynayacağı maç, saat 19.00'da başlayacak. Türkiye ilk ve 2. tur gruplarında oynadığı 10 karşılaşmada, 7 galibiyet ve 3 yenilgi yaşarken, 17 puanla 2. sırada yer alıyor. Milliler grubundaki son maçını ise 25 Şubat Pazartesi günü İspanya ile deplasmanda yapacak.
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12 dev adam Slovenya önünde
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