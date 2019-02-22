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Baran: Atılan bu adım çok olumlu

Giriş Tarihi: 22.2.2019
Baran: Atılan bu adım çok olumlu
ANKARA Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yaparak, 2019 yılı Ocak ayından itibaren gerçekleşen işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerinin yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde ödenmesini hükme bağlamasının, toparlanma işareti gösteren piyasaları rahatlatma adına önemli bir adım olduğunu söyledi. Baran, "Atılan bu adım çok olumlu. Piyasaları rahatlatır" dedi. ATO Başkanı Baran, KDV Genel Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikliği değerlendirdi. Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile KDV iadesinin ön kontrol raporunun oluşturulmasının ardından 10 iş gününde iade edileceğinin hükme bağlandığını kaydeden Baran, kalan kısmının ise Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu'na ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontrollerin ardından ödeneceğini söyledi.
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Baran: Atılan bu adım çok olumlu
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