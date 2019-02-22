Erkan Sözeri’ye TÜRFAD’dan ödül

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLERBIRLIĞI Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Türkiye Futbol Adamları Derneği Ankara Şubesi'nin düzenlediği gecede 'Onur Ödülü'ne layık görüldü. "İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır" anlayışıyla hareket eden TÜRFAD, "Türkiye ve Ankara sporuna değerli katkı ve hizmetlerinizden dolayı teşekkürlerimizle…" yazılı bir plaketi Erkan Sözeri'ye takdim etti. Teknik direktör Sözeri aldığı ödülden duyduğu mutluluğu dile getirirken şunları söyledi: "Başta başkan Osman Kolsuz ve yönetim kurulu olmak üzere tüm TÜRFAD üyelerine böyle bir organizasyon gerçekleştirdikleri için; ayrıca böyle bir gecede bize de bu ödülü layık gördükleri için teşekkür ederim.