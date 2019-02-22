Gazi’de ‘İsveç Teknoloji Günü’

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TÜRKIYE ve İsveç arasında ticaret ilişkilerini güçlendirmek, İsveç Ar-Ge süreçleri ve bilişim sektörüyle ilgili bilgi paylaşımı gerçekleştirmek amacıyla Gazi Üniversitesi, Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki TEKNOPARK'ta 'İsveç Teknoloji Günü' etkinliği düzenlendi. Türkiye'de çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden İsveç Türkiye Büyükelçisi Annika Molin Hellgren, "Hayatımın en güzel anılarını yaşadığım yer Türkiye, o yüzden buradaki yatırımlar beni mutlu ediyor. İsveç'in bilgi iletişim alanında uzmanlığını Türkiye'ye aktarma ve yardım aşamasında bilgi vermek adına burada olmaktan çok mutluyum. 1990'ların başlarından İsveç, modern internet altyapılarının kurulumuna başlamıştır" dedi. Programa ev sahipliği yapan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Türkiye ile İsveç arasındaki dostluğun Osmanlı Devleti zamanına dayandığını ifade etti.