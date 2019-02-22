Oto hırsızlarına ‘piston’ operasyonu

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BAŞKENTTE yaşanan oto hırsızlık olaylarını mercek altına alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri change yapılan araçlara 'piston' hazır mı diye şifreli konuşan 12 kişilik çeteyi piston operasyonu ile çökertti. Ankara'da oto hırsızlarına yapılan operasyonlar sayesinde haftada çalınan 15 otomobil sayısı 5'e düştü.Ankara'nın çeşitli ilçelerinde 11 farklı model ve marka aracı çalan çeteye yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle soruşturma başlatıldı. Aralarında 1'i kadın olmak üzere 12 kişilik bir çetenin oto hırsızlığı yaptığını tespit eden ekipler zanlıları fiziki ve teknik takibe aldı. Çetenin şifresini çözen polisler harekete geçti. Zanlıların çalıntı araçları change yaptıktan sonra (motor ve şasi numaraları değiştirilen araç) aralarında PİSTON hazır mı? şeklinde şifreli konuştukları belirlendi. Araçlar Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelemeye alınırken, ekipler çetenin saklandığı yeri tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından liderliğimi Ali A. isimli zanlının yaptığı 12 zanlı yakalandı. Cumhuriyet Savcılığı'nca 10 şahıs tutuklanma talebiyle, 2 şahıs Adli Kontrol kaydıyla nöbetçi Sulh Hakimliği'ne sevk edildi, şahısların tamamı adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ilimizde 2018 yılında haftada 15 araç çalınırken bu yıl bu sayısı haftada 5 araca kadar düştü.