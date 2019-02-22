‘Yerli ve milli adayız’

BUGÜN NELER OLDU

ÖZHASEKI "Tartışmadan, istişare etmeden, insanlarla görüşmeden asla karar vermeyeceğim. Bunu da büyük bir şeffaflık içerisinde yapacağım. Bütçemiz ne kadar, nerelerde kullanıyoruz, önceliklerimiz neler, ihalelere kimler giriyor, kırımlar ne kadar? Bunların hepsini göstereceğiz" diye konuştu.Son günlerde meydana gelen depremler nedeniyle şehirlerde alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, Ankara'da deprem riskinin İstanbul'a göre daha az olduğuna dikkat çekti. Özhaseki, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki 9 bin 165 hak sahibine evlerini vermenin ilk işi olacağını da kaydetti. Özhaseki, "25 ilçe belediye başkan adayıyla araziye çıkık. Ortak özelliğimiz yerli ve milli olmak. Bu özellikleri taşıyan ehliyet sahibi arkadaşlarımızla sahaya indik ve meramımızı anlatmaya çalışıyoruz. 22 yerde AK Parti belediye başkan adayımız var ve meclis üyelikleri. AK Parti logosu altında seçime girecek" dedi. Özhaseki, Mansur Yavaş'ın Kızılay'da taksicileri kaldırıp trafiği yer altına alıp, üstünün meydan yapılmasına ilişkin projesini de eleştirdi. İnsan odaklı, daha çok yeşili ve doğayı önemseyen çevreci projelere ağrılık veren Özhaseki, Ankara için olmazsa olmaz dediği projelerden birinin Çocuk Köyü projesi olduğunu söyledi. Ailelerin çocuklarını nereye götüreceğiz derdine son verecek projeye 2019 yılı bahar aylarında başlanması ve 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.