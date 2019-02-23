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16. Uluslararası

Giriş Tarihi: 23.2.2019
16. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası ODTÜ Robot Günleri kapsamında farklı kategorilerde 571 robot yarışacak. ODTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de robotiği sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, bugün ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlayacak. ODTÜ Robot Topluluğu'nca bu yıl 16'ncısı yapılacak etkinlik kapsamında, "çizgi izleyen", "arama ve kurtarma", "çöp toplayan", "labirent çözen", "otonom insansız hava aracı" ve "inovasyon" kategorilerinde yurt içinden ve dışından toplam 571 robot hünerlerini sergileyecek. Robot teknolojisinin daha yakından tanıtılmasının hedeflendiği etkinlikte ziyaretçiler, robotların işlevleri ve kullanım alanları hakkında bilgi edinme fırsatı da bulacak. İki gün sürecek etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye "https://www.odturobotgunleri. org.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
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