A.Gücü Erzurum’u ezberliyor

SÜPER Lig'in 23. haftasında Erzurumspor'u konuk edecek olan Ankaragücü alt sıralardan kurtulmak istiyor. Teknik direktör Mustafa Kaplan, Kasımpaşa galibiyeti ve Akhisar beraberliği ile puanları toplamaya başladıklarını ve bunun moraliyle Erzurumspor karşısına çıkacaklarını söyledi.
Son 2 gündür rakibin oynadığı tüm karşılaşmaları izlediğini ifade eden Kaplan, "Özellikle orta saha ve gole dönük iyi oyuncuları var. Bildiğimiz oyunculara sahipler. Mehmet Özdilek'in sahaya nasıl bir diziliş yapacağını, oyun yapısını bilen bir adamım"
dedi.
MİLLİ MAÇ ARASINDA KAMP
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, milli maç arasında bir hafta süreyle kamp yapmak istediklerini de aktardı. Kaplan, "Milli maç arası geliyor. Bir hafta kamp yapmak istiyoruz. Ondan sonra da takımı galibiyetlerle ve beraberliklerle bir seriye bağlamak istiyoruz. Bu takımı kümede tutmak için ne gerekiyorsa, camia olarak, taraftar olarak, futbolcu olarak her şeyi yapacağız"
diyerek sözlerini tamamladı.