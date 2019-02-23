A.Gücü Erzurum’u ezberliyor

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in 23. haftasında Erzurumspor'u konuk edecek olan Ankaragücü alt sıralardan kurtulmak istiyor. Teknik direktör Mustafa Kaplan,Son 2 gündür rakibin oynadığı tüm karşılaşmaları izlediğini ifade eden Kaplan,dedi.Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, milli maç arasında bir hafta süreyle kamp yapmak istediklerini de aktardı. Kaplan, "diyerek sözlerini tamamladı.