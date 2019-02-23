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AnkaraTicaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ülke ekonomisinin gelişimi için mesleki eğitimin önem taşıdığını belirterek, "Ülkemizde güçlü bir ekonomi ve gelecek inşa etmenin şartlarından biri nitelikli iş gücünü geliştirmektir. Bunun da yolu mesleki eğitimden geçiyor" dedi. Bir ATO heyeti ile Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne inceleme ziyareti gerçekleşen Temal Aktay, mesleki eğitimin sadece Türkiye için değil bütün ülkeler için önemli olduğunu söyledi. Türkiye'de iş arayanlarla eleman arayanların birbirine denk gelmediğini, hemen her sektörde nitelikli eleman sıkıntısı yaşandığını kaydeden Aktay, "Asıl sorun işsizlik değil mesleksizlik. Günümüzde ara eleman olarak istihdam etmek üzere yetişmiş çalışan bulmak çok zor. Bu sorunu aşabilmemiz için meslek liselerine memleket meselesi olarak bakmamız gerekiyor. Meslek liselerine ne kadar çok önem verirsek ara eleman sorununu çözeriz" ifadelerini kullandı. Aktay, meslek liselerinden mezun olanların daha kolay istihdam imkânı bulduğuna dikkat çekti.