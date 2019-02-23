Atık geçici depolama alanının yapımı tamamlandı

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Keçıören Belediyesi, ilçe genelinde toplanan atıkların belli bir süre biriktirilip ardından geri dönüşüme gönderilmesi için inşa ettiği Atık Geçici Depolama Alanının yapımını tamamladı. Keçiören Belediyesi olarak Sıfır Atık Projesine desteğin sürdürüleceğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Ülkemiz, çevremiz ve geleceğimiz için elimizden geleni yapacağız" dedi. Keçiören Belediyesi ilçe geneline kurulan 7 Atık Toplama Merkezinin ardından bu merkezlerde toplanan atıkları belli bir süre biriktirip ardından geri dönüşüme göndermek üzere inşa ettiği Atık Geçici Depolama Alanını tamamladı. Bunun yanında organik atıkları doğayla buluşturacak kompost ünitesinin yapımı da bitme aşamasına geldi. Keçiören Belediyesi, çevreye duyarlı ve milli sermayenin dışa akmasına göz yummayacak olan her bir duyarlı vatandaşa yönelik çeşitli bilgilendirme çalışmalarıyla büyük takdir topladı. Sıfır Atık Projesinin yaşamın her alanına yerleşmesi için topyekûn duyarlı olmak gerektiğini ifade eden Başkan Ak, "Vatandaşlarımıza, atıkların evde ayrıştırmasının milli gelire olan olumlu etkilerini anlatıyoruz. Arkadaşlarımız bilgilendirme yapıyor" dedi.