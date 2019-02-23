Atıklar gelin süsü oldu

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Yumurtakolisi, kağıt havlu rulosu, soda şişesi gibi atık malzemeler, Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce "Sıfır Atık Projesi" kapsamında gelin tacından çiçeğine, kapı ve duvar süsünden bardak altlığına kadar birbirinden ilgi çekici sanat eserlerine dönüştürülüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Türkiye genelinde uygulanan "Sıfır Atık Projesi"ne bir destek de Ankara Olgunlaşma Enstitüsünden geldi. Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Okul Müdürü İlknur Koçbıyık, "Değişim Dönüşümle Başlar" sloganıyla bir süre önce başlatılan proje hakkında bilgi verdi. Koçbıyık, Enstitü bünyesindeki bütün atölyelerin Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek amacıyla çalışma başlattığını ve ardından da projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.