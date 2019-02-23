G.Birliği altyapısından Fenerbahçe’ye

BUGÜN NELER OLDU

Altyapıda atağa kalkan F.enerbahçe, son olarak Gençlerbirliği'nden 13 yaşındaki Arda Güler'i renklerine bağladı. Futbola 8 yaşında kırmızı-siyahlı kulüpte başlayan Arda Güler, hayalini kurduğu kulübe gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtip, "Bir yanda yıllardır beraber futbol oynadığım takım arkadaşlarımdan ve hocalarımdan ayrılmanın üzüntüsü, diğer tarafta taraftarı olduğum ve hayalini kurduğum kulübe gitmenin mutluluğu... Bana güvenen ve bugüne kadar destek olan tüm büyüklerime sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu. Baba Ümit Güler ise transfer nedeniyle ailecek gururlandıklarını belirtip, "Oynadığı futbolun takdir edilmesi ve ona güvenilmesi ailece hepimizi gururlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.