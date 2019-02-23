Kentimiz değerleri: Bağlar ve dereler

BUGÜN NELER OLDU

Mahallesakinlerinin yaşam kalitesini artırmak, giderek unutulmaya yüz tutan komşuluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla geniş bir yelpazede çalışmalar yürüten Çiğdemim Derneği çalışmalarında bilgi birikimi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşmaya özen gösteriyor. Şubat ayındaki söyleşilerde iki yetkin konuşmacıdan Ankara'nın yitirdiği değerli doğal özellikleri ele alındı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Çelik Çiğdemlilere "Ankara'nın Anılarda Yaşayan Bağ Evi Kültürü"nü anlattı. Ankara'nın 3000 yıllık bağcılık serüvenini gündeme getirdi. Frigler, Galatlar ile başlayan tarihinde Ankürü, Ancyra, Engürü, Angora gibi isimler alan Ankara'nın bağ ve şarap kültürü anlatıldı. Bağ evi kültürünün yaygın olduğu 1890 - 1930 yılları arasında bağa göçme geleneği olduğu, 23 Nisan bağa göçme, 29 Ekim ise bağdan dönme tarihleri olduğu, Ankaralıların bağlarından Kale'deki işyerlerine eşek veya at üstünde gidip geldiği dile getirildi.