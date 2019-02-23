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Kızılcahamam şampiyon

Giriş Tarihi: 23.2.2019
Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyon
Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Güreş Müsabakalarına katılan Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş takımı şampiyon oldu. Ankara Yaşar Doğu Spor Salonunda, 18-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenen güreş müsabakalarında Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş takımından Özen Yasin Aktaş, Ahmet Sezer Ünal altın madalya kazanırken, Oğuzhan Sarıkaya gümüş, Durali Samet Balcı ise bronz madalyanın sahibi oldu. Anadolu İmam Hatip Lisesi, 38 takımın katıldığı müsabakalarda 94 puanla şampiyonluğa ulaştı.
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Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyon
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