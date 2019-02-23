Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyon

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Güreş Müsabakalarına katılanşampiyon oldu. Ankara Yaşar Doğu Spor Salonunda, 18-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenen güreş müsabakalarında Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş takımındanAnadolu İmam Hatip Lisesi, 38 takımın katıldığı müsabakalarda 94 puanla şampiyonluğa ulaştı.