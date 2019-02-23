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Plastik şişe toplayarak geçimini sağlamaya çalışıyor

Giriş Tarihi: 23.2.2019
Plastik şişe toplayarak geçimini sağlamaya çalışıyor
Esma Taş (48), felç geçiren eşinin rahatsızlığının ardından çöplerden plastik şişe toplayarak evinin geçimi sağlamaya çalışıyor. Hayırsever vatandaşlardan yardım isteyen Esma Taş, "Evlilik işi pazara kadar değil mezara kadar. Bu kadar yıl eşim evimizin geçimini sağladı" dedi. Yenimahalle'de yaşayan bir çok babası Halil Taş (46), 5 yıl önce beyin damarının tıkanması sonrası felç geçirdi. Esma Taş, çöplerden plastik şişe toplamaya başladı. Ayda ortalama 400 lira kazanan Esma, hem evinin geçimini sağlamaya çalışıyor, hem de eşinin ilaçları alıyor.
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Plastik şişe toplayarak geçimini sağlamaya çalışıyor
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