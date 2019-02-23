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Vali Şahin’den ’ye ziyaret

Giriş Tarihi: 23.2.2019
Vali Şahin’den OSB’ye ziyaret
Valı Vasip Şahin, Organize Sanayi Bölgelerinin yönetim kurulu başkanlarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda ilimizdeki sanayicilerin ve kuruluşların sorunları, beklentileri üzerinde duruldu. Toplantıda ayrıca ilimizin sanayi ve teknoloji alanında daha da gelişmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da sanayi üretiminin artırılmasına ve geliştirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı toplantıya katılan Organize Sanayi Bölgesi OSB başkanlarına teşekkür etti.
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Vali Şahin’den OSB’ye ziyaret
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