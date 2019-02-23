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Yankesici K. ve çetesi çökertildi

Giriş Tarihi: 23.2.2019
Yankesici Güler K. ve çetesi çökertildi
Ankara ve çevre illerde yankesicilik yaptıkları öne sürülen 3'ü çocuk 12 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başkent ve çevre illerde yankesicilik yaptıkları iddiasıyla Güler K.'nin elebaşı olduğu ileri sürülen çeteyi takibe başladı. Dolmuş ve otobüs duraklarını mesken tutan örgüt mensuplarının, araca binmeye çalışan yolcuların cüzdanlarını çaldığını belirleyen güvenlik güçleri, otobüs duraklarındaki kameraları inceledi. Güler K. ile 3'ü çocuk 11 kişi yakalandı.
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Yankesici Güler K. ve çetesi çökertildi
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