BUGÜN NELER OLDU

AnkaraÜniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde yüksek lisans yapan Maalim, başkentteki öğrenim hayatına ve günlük yaşama nasıl uyum sağladığını anlattı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları ile Ankara'da okuyan Kenyalı Abdinoor Maalim, kendisine sağlanan imkânlarla öğrenimine devam ediyor ve, "YTB, öğrencilere ebeveyn gibi davranıyor. 'Sizi buraya getirdik ve mezun olana kadar sizinle beraberiz' diyorlar" dedi. Türkiye'ye ilk kez 2017'de geldiğini ve Türkçe öğrendiğini anlatan Maalim, Ankara'da öğrencilik hayatının "müthiş" geçtiğini söyledi. Maalim, "YTB, öğrencilere ebeveyn gibi davranıyor. 'Sizi buraya getirdik ve mezun olana kadar sizinle beraberiz' diyorlar" dedi.