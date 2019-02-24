Çocukları internete bağlamayın

BUGÜN NELER OLDU

İnternet kullanımı; interneti kullanma amacı, internette yapılan aktivite, yaş ve cinsiyet gibi birçok özelliğe göre değişiyor. İletişim ve eğitim başta olmak üzere pek çok alanda yararlı olabilen internet, özellikle çocukluk çağında kontrolsüz olarak kullanıldığında, çocukların ruh ve beden sağlığını olumsuz etkiliyor. İnternet güvenliği, aşırı internet kullanımı, çocuklarda oyun bağımlılığı ve tehlike boyutu... Ankara İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı Önder Kaplan konuyla ilgili SABAH Ankara'ya konuştu. Kaplan, "İnternet kafelerde ve evlerde internet güvenliğine ilişkin başlangıç yılı 2007. Biz esnaf odası olarak şu an internet kafelerde kullanılan içerik filtreleme sisteminin komisyonun içine dâhil olarak zararlı içeriğin engellenmesi konusunda bu programı Telekomünikasyon iletişim başkanlığından onaylı bir şekilde internet kafelere kurduk. 2007'den bugüne değişen güvenlik önlemleri ne kadar arttırılırsa bir o kadar da yasa dışı web sitesinin internet üzerinde aktif olma süresi de uzadı. Eskiden güvenlik zafiyetlerini basit programlarla önlerken şu an çok ciddi önlemler alarak internette güvenli web sitesine erişimin sağlanması durumu var" ifadelerini kullandı. İnternette zararlı içeriğe kapı koyuyoruz diyen Kaplan, "Bu kapının devamlı kolu ve kilidi oluyor. Basit tabirle 16-21 yaş arası gençlerin hemen hemen hepsi çilingir. Anahtara ihtiyaç duymadan girebiliyorlar. İnternet kafelerde rahatlıkla girememelerinin sebebi ise güvenlik sisteminin evlerden daha üst düzey olması. Evleri normal düz kilit olarak düşünürsek internet cafeler biraz daha karmaşık bir kilit yapısına sahip. Onu açmalarına biz internet kafe işletmecileri olarak izin vermiyoruz. Evlerde çocuk internette ne yaptığına istinaden çok rahat anne babayı kandırabiliyor. Ödev yapıyorum diyerek altında farklı siteleri açabiliyor. Anne baba bunu çoğu zaman anlamıyor. Bu da kuşak farklılığından da kaynaklanabiliyor" dedi.Aşırı internet kullanımı diye bir şey yok diyen Kaplan, "İşin içinde olduğum için bunu net ve kesin söyleyebiliyorum. Gençlerde aşırı internet kullanımı, bilgisayar bağımlılığı diye bir şey yok. Bunları yapan ebeveynler. Uluslar arası boyutta çok ciddi firmaların üreticileri, CEO'ları, 16 yaşında bir gencin çok rahatlıkla 6 ay içerisinde mevcut teknolojiyi öğrenebilecek şekilde ürettiklerini söylüyor. Biz 3 yaşında çocuğumuzun eline bilgisayar verdiğimizde çocuğun bilgisayar kullanma şekliyle övünen bir aile yapısına sahibiz. Ne verirsen onu alırsınız. Neticede çocuk tabletle büyürse 8 yaşında da 15 yaşında da o teknolojiden faydalanmak isteyecek. Aşırı internet ve bilgisayar bağımlılığını biz ebeveynler yapıyoruz" dedi. 16 yaşına kadar çocuklarınızı internete bağlamayın diyen Kaplan, "Aileler evde bilgisayar kullanma zorunluluğunu 16 yaşına kadar çekebiliyorlarsa çeksinler. 16 yaşından sonraki çocukları ebeveynler bütün dijital cihazlarını salonda ortak kullanım alanlarında kullanmasını tavsiye ediyorum. Gencin eğer odası varsa ebeveynin kapıyı açtığı zaman bilgisayarı ebeveynin göreceği şekilde konuşlandırmalarını istiyoruz. Kapıyı açtığı zaman monitörü anlık görebilsinler. Mümkünse ebeveynler evi dijital çöplük olarak kullanmasınlar. Dizüstü bilgisayarının yanında, tablet, masaüstü bilgisayar, cep telefonu. Çocuk hepsinden farklı keyifler almaya çalışıyor. Belli bir süre sonra dozajını kaçırdığı için artık hiçbir şeyi beğenmemeye ve istememeye başlıyor" dedi.Ölüme getiren bazı kodların oyun olmadığını söyleyen Kaplan, "Dijital oyunlar bütün dünyada oynanıyor. Mavi balina bir oyun değil. Kodlarla karşıdaki kişiye yapması gerekenleri söylüyor. Bu cep telefonu uygulaması, e-mail, web sitesi ara yüzden bir mesajlaşmayla olabiliyor. Çocuklar ulaşmıyor. Kişiler o zayıf olan çocuklara ulaşıp belli bir takım basit görevler sunuyorlar. Bu basit görevleri karşı taraf tamamlamanı istiyor. Bütün oyunlarda bir aşama vardır. Oyun denilen bu aslında bir kurgu. Çocukları bir sonraki aşamaya getiriyorlar. Başka bir isimle zikretmemiz bile onları kızdıracaktır. Sokaktaki insan mavi balinanın ne olduğunu bilmiyor. Buna benzer binlerce kurgu var. Oyun değil. Kandırmaca... Böyle bir oyun yok" diye konuştu.