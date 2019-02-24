Çöpe gidecek jeanlere yeni tasarım

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İKINCI el jeanler, sudan tasarruf sağlayıp tarım ilaçlarının ve kimyasal atıkların toprağa karışmasını önleyerek yenileyen girişimciler, bir yılda sadece bir bez çanta kadar atık çıkararak çevre dostu üretime örnek oldu. Çevre dostu bir giyim markasının yaratıcıları girişimci Melike Vergili ile Ferman Urhan, tüketim zincirinin dışında bırakılmış denim ürünlerini, modası geçmeyen formlarda baştan tasarlayarak, yalnızca kişiye özel giyinme deneyimi amaçlayan "atıksız yeniden üretim" projesi yapıyor. Atıksız yeniden üretim projelerini anlatan Restore Jeans markasının kurucularından Melike Vergili, üretim şekli ve biçimlerinin yeni olmadığını, aslında birçok ülkede bu tarz üretimlerin yapıldığını söyledi. Vergili, "Neden yapmayalım fikri ortağım Ferman Urhan'a ait. Böyle bir üretimi seçmemizin birçok sebebi var. Özellikle söz konusu çevreyse her ikimiz de aktivistiz, sanatçıyız ve tasarım yapmayı seviyoruz" ifadesini kullandı.