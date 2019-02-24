‘Hassas burunlar’ göz açtırmıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Bakanlığı Köpek Eğitim Merkezi, Dünya Gümrük Örgütü tarafından akredite edilerek bölgesel eğitim merkezine dönüştürüldü. Burada çeşitli eğitimlerden geçen 'dedektör köpekler' görev yerlerinde terörizmin önemli finans kaynaklarından uyuşturucu ve sigara kaçakçılığıyla mücadelede kullanılıyor. Adaptasyon ile eğitime başlayan köpekler, cinsleri ve kabiliyetleri de dikkate alınarak narkotik, çay-tütün, mühimmat-patlayıcı, asayiş-devriye, para alanlarında eğitimden geçiriliyor. Dedektör köpekler 1 yaşını doldurması ile beraber yeterlilik testlerine tabi tutuluyor. Testleri geçen köpekler branşlarına göre narkotik alanında 14 hafta, patlayıcı-mühimmat alanında 16 hafta, asayiş- devriye alanında 11 hafta, çay-tütün alanında 12 hafta ve para alanında ise 10 hafta eğitim alarak göreve hazır hale geliyor. Köpek Eğitim Merkezi'nde şu ana kadar eğitilen 165 köpek, Türkiye genelinde kaçakçılıkla mücadele ediyor. Dedektör köpekler, branşlarında on yıl hizmet verdikten sonra emekliye ayrılıyor. Emekliye ayrılan köpekler sahiplendiriliyor. Ticaret Bakanlığı Köpek Eğitim Merkezi Bölge Amiri ve uzman eğitmen Müslüm Dilsiz, dedektör köpeklerin görev yerlerine gönderilmeden önce Akyurt'taki eğitim merkezinde aylar süren zorlu eğitimlerden geçirildiğini anlattı. Köpeklere çay ve tütün, uyuşturucu madde ile silah ve mühimmat konularında uygulamalı eğitim verdiklerini ifade eden Dilsiz, 104'ü narkotik, 22'si çay ve tütün, 13'i patlayıcı-mühimmat, 6'sı asayiş-devriye ve 2 adet para alanında olmak üzere 147 dedektör köpeğin taşrada kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinde etkin şekilde kullanıldığını kaydetti. 18 dedektör köpeğin ise eğitimlerinin devam ettiğini kaydetti. Hiçbir teknolojinin, köpeklerin burnu kadar hassas olmadığını dile getiren Dilsiz, "İtaatkarlar ve sadece istedikleri bir tas mama, su ve sevgidir. Büyük devletler bile artık köpek sayılarını artırmaya başlıyor. Bu da köpeklere verilen önemi gösteriyor" dedi. Türkiye genelinde 2018 yılında dedektör köpeklerin katıldığı operasyonlar sonucunda 982 milyon 255 bin TL değerinde 43 ton uyuşturucu, 2 milyon 20 bin TL değerinde 58 ton çay, 97 milyon 266 bin TL değerinde 12 milyon 452 bin 980 adet paket sigara ele geçirilirken 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarında 501 bin 812 adet paket sigara yakalattı.