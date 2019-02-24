Özhaseki: Yavaş tarife ile projeyi karıştırıyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Partı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, belediyecilikte bir takım temel prensipleri olduğunu belirterek, "İlk olarak işçi kardeşlerimizle asla ihtilafa düşmedim. Bir gün, bir saat bile maaşlarını geciktirmeden ödemek gibi temel bir prensibimiz var. Diğer prensibim, çok şükür hiç kimseyi partisinden, ideolojisinden, mezhebinden, ırkından ve siyasi düşüncesinden dolayı işten çıkarmadım. Ancak hırsızlık yapan varsa, beytül male el uzatan varsa onun azılı düşmanı oldum. Birkaç kişi de olsa onları uzaklaştırdım" ifadelerini kullandı. HAKİŞ Hizmet-İş Sendikası'nın 13. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Özhaseki, Türkiye'nin envai çeşit oyuna rağmen iyiye gittiğini söyledi. Özhaseki "Son birkaç yılda bizim başımıza gelenler, en güçlü Avrupa ülkelerinin başına gelse hangisi atlatabilirdi" dedi. 31 Mart belediye seçimlerinde karşısına çıkan en güçlü rakibinin bir projesi olmadığından bahseden Özhaseki, "Kendisine proje sordum, o su fiyatlarında indirim yapacağını söyledi. Bunu zaten başkanımız Mustafa Tuna yaptı. Tarife ile projeyi karıştıran bir rakiple karşı karşıyayız. Elektrik su parası bir tarife. Böyle proje olur mu?" değerlendirmesinde bulundu.