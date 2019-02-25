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16. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri başladı

Giriş Tarihi: 25.2.2019
16. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri başladı
ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Uluslararası ODTÜ Robot Günleri"nde katılımcılar, tasarladıkları robotların kabiliyetlerini sergiledi. ODTÜ Robot Topluluğunca, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında, yurt içinden ve dışından toplam 571 robot "çizgi izleyen", "arama ve kurtarma", "çöp toplayan", "labirent çözen", "otonom insansız hava aracı" ve "inovasyon" kategorilerinde en iyi olmak için yarıştı. ODTÜ Robot Topluluğu Başkanı Alp Ahmet Demirci, etkinliğe üst düzey robotik ve mühendislik bilgisine sahip yarışmacıların da ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin de katıldığını belirtti. Dünyada robotiğin her geçen gün geliştiğine dikkati çeken Demirci, "Türkiye'de her yaştan kişiyi robotik ile tanıştırmak, bu alana ilgi duyan öğrencileri robot yapabileceklerine inandırmak ve teşvik etmek istiyoruz" dedi.
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16. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri başladı
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