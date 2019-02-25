‘Afganistan tüm gezilerimin en büyük yarasıdır’

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istifa edip dünyayı gezmeye başlayan ve paylaştığı gönderilerle birçok kitlenin merakla takip ettiği bir fenomen olan Mehmet Genç deneyimlerini paylaştı. Sosyal medyada 'Rotasız Seyyah' adıyla bilinen Genç, Afganistan gezisinin, tüm gezilerinin en büyük yarası olduğunu söyledi. Gezileri sırasında ses getiren projelere ve iki kitaba imza atan Genç, bir söyleşiye katılmak üzere Ankara'ya geldi. Söyleşi öncesi yapılan röportajda, gezileri sırasında yaşadığı farklı deneyimlerini paylaşan Genç, gezdiği ülkeler arasında kendisini en çok etkileyen ülke ve kendisinde en çok iz bırakan hikâyeye ilişkin, "Afganistan'a gitmek, oradan çıkmak, orayı gezmek çok zordu. Bazı köylerine gittim. O köylerde bildiğiniz 200, 300 yıl öncesini yaşıyorlar hâlâ. Portre fotoğraflarını çekmeyi çok seviyorum. Özellikle fotoğrafını çektiğim kişinin bir hikâyesi olsun istiyorum. Afganistan'da bu tip hikâyeler çok" ifadelerini kullandı.