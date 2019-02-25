Ankara’da kadınlar, sokak hayvanları için buluştu

BUGÜN NELER OLDU

bir araya gelen 210 kadın, yaptıkları takı, oyuncak, kıyafet, aksesuar gibi ürünleri, 'Yaratan Kadınlar Alışveriş Şenliği'nde satışa çıkardı. 2 gün sürecek şenlikten elde edilecek gelir, sokak hayvanlarının gıda, barınma ve sağlık giderleri için kullanılacak. Ankara'da oturan Gonca Güzeloğlu ve Burcu Şenkal, 2014 yılından bu yana 'Yaratan Kadınlar' sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağlıktan eğitime birçok etkinliğe imza attı. Güzeloğlu ve Şenkal, bu kez 'Yaratan Kadınlar'ı sokak hayvanları için bir araya getirdi. 210 kadının kendi elleriyle yaptığı sokak hayvanları temalı takı, oyuncak, kıyafet, aksesuar ve dekoratif malzemeler ile yiyecek ürünleri, hafta sonu bir AVM'de düzenlenen 'Yaratan Kadınlar Alışveriş Şenliği'nde satışa çıkarıldı. 2 gün sürecek şenlikte satılacak ürünlerden elde edilecek gelir, sokak hayvanlarının barınma, gıda ve sağlık gibi giderlerinde kullanılacak.