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Av tüfeği ile vurulan çocuğun parmağı koptu

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Av tüfeği ile vurulan çocuğun parmağı koptu
OLAY, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1371. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. H.Ö. (14) evdeki av tüfeğiyle oynarken, B.B.Ö. (11) isimli amcasının çocuğunu kazara vurdu. Yeğeninin vücuduna isabet eden saçmalar sağ elindeki orta parmağının parçalanarak kopmasına neden oldu. Omzundan da yaralanan çocuk, 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kırıkkale TIP Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun annesi ise hastanede sinir krizi geçirdi. Bülent Batuhan Öcal'ın kopan orta parmağını bulmak için olay yerine gönderilen 2. bir sağlık sağlık ekipleri, evin içinde yaklaşık 1 saat arama sonrasında parçalanan parmağa ait küçük kemik kalıntılarını bulabildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından evin içinde inceleme yaptıktan sonra Halil Öcal, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Av tüfeği ile vurulan çocuğun parmağı koptu
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