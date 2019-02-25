Başkan’dan İrem’e sürpriz doğum günü

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçede yaşayan ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki İrem Koç'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, doğum gününü kutladı. Başkan Ertürk'ü karşısında gören minik İrem büyük bir mutluluk yaşadı. Başkan Ertürk, ilçede yaşayan ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki İrem Koç'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, doğum günün kutladı. İlçedeki bir kafede arkadaşları ve ailesiyle birlikte doğum gününü kutlayan minik İrem, Başkan Ertürk'ü bir anda karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı. Doğum gününde kendisini yalnız bırakmayan Başkan Ertürk'ü karşısında gören minik İrem'in mutluluğu görülmeye değerdi. Yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan minik İrem ve Başkan Ertürk, doğum günü pastasını birlikte kesti. Başkan Ertürk, ziyaret sırasında İrem ve arkadaşlarıyla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Başkan Ertürk daha sonra doğum günü kutlamasına katılanlarla hatıra fotoğraf çektirdi.