Gençlerbirliği’nde yüzler gülüyor

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Toto 1. Lig'de ikinci yarıya kötü başlayan Gençlerbirliği yeniden çıkışa geçti. Geçen hafta Elazığspor'u mağlup eden kırmızı- siyahlılar, önceki gün de Ümraniye'yi 2-1'le geçti. Başkent ekibinin teknik direktörü Erkan Sözeri, "Sadece galibiyet değil, iyi oyun da bizi mutlu etti. Özellikle oyuncuların hedefe giden pasları ve konsantrasyonları çok iyiydi. Oyun içinde merkezden ve kanatlardan birçok atak yaptık"
diye konuştu.
SÜPER LİG STANDARDINDA!
Erkan Sözeri, Ümraniye maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın yönetimine ise tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Maçın hakemlerini kutlamak lazım, Atilla hoca tam Süper Lig ayarında bir maç yönetti. Vermediği kartlar, fauller tam Süper Lig ayarında hakem olacağını gösteriyor. Tebrik ediyorum!"
dedi.