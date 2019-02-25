Gençlerbirliği’nde yüzler gülüyor

BUGÜN NELER OLDU

Toto 1. Lig'de ikinci yarıya kötü başlayan Gençlerbirliği yeniden çıkışa geçti. Geçen hafta Elazığspor'u mağlup eden kırmızı- siyahlılar, önceki gün de Ümraniye'yi 2-1'le geçti. Başkent ekibinin teknik direktörü Erkan Sözeri,diye konuştu.Erkan Sözeri, Ümraniye maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın yönetimine ise tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı,dedi.