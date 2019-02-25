Gücünü gösterdi

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por Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan MKE Ankaragücü, kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenip kritik bir galibiyete imza attı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında başkent temsilcisi öne geçti. Orgill'in sağ taraftan ortasında ceza alanında müsait durumda topla buluşan Boyd, topuğuyla yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
47. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Opseth'in vuruşunda, Orgill'e de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.
RAKİP 73'TE 10 KİŞİ KALDI
73. dakikada Erzurumspor 10 kişi kaldı. 65. dakikadan sarı kartı bulunan Opseth, ikinci sarı kartını ve ardından kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı. 90+3. dakikada MKE Ankaragücü bir kez daha öne geçti. Moulin'in sol taraftan yaptığı ortada İlhan Parlak, topu kafayla ceza alanına çevirdi. Topla buluşan Orgill'in vuruşunda savunmada Egemen Korkmaz'a da çarpan meşin yuvarlak kaleciyi yanıltarak filelere gitti: 2-1.
Bu sonuçla Ankaragücü son 3 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 27'ye çıkardı ve yükselişini sürdürdü.
MUTLULUĞUNU TARAFTARIYLA BİRLİKTE YAŞADI
Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Ankaragücülü futbolcular, Eryaman Stadı'nı dolduran taraftarıyla galibiyeti kutladı. Tribünler ve futbolcular karşılıklı tezahüratlar yaptı. Sevinç soyunma odasında da devam etti.
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9 karşılaşmada 1 beraberlik 8 yenilgi alan Ankaragücü son 3 haftada atağa geçti. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı 3-0 yenip, Akhisar'la golsüz berabere kaldıktan sonra dün de Erzurum'u 2-1'le geçip yenilmezlik serisini 3'e çıkardı.