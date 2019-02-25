Gücünü gösterdi

BUGÜN NELER OLDU

por Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışanEryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında başkent temsilcisi öne geçti.47. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Opseth'in vuruşunda, Orgill'e de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.73. dakikada Erzurumspor 10 kişi kaldı. 65. dakikadan sarı kartı bulunan Opseth, ikinci sarı kartını ve ardından kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.Bu sonuçla Ankaragücü son 3 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 27'ye çıkardı ve yükselişini sürdürdü.Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Ankaragücülü futbolcular, Eryaman Stadı'nı dolduran taraftarıyla galibiyeti kutladı. Tribünler ve futbolcular karşılıklı tezahüratlar yaptı. Sevinç soyunma odasında da devam etti.9 karşılaşmada 1 beraberlik 8 yenilgi alan Ankaragücü son 3 haftada atağa geçti. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı 3-0 yenip, Akhisar'la golsüz berabere kaldıktan sonra dün de Erzurum'u 2-1'le geçip yenilmezlik serisini 3'e çıkardı.