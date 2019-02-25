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Günde 5 bin öğrenci kitap fuarına taşındı

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Günde 5 bin öğrenci kitap fuarına taşındı
ANKARA Kitap Fuarı'nı düzenleyen şirket, öğrencilerin etkinliğe erişimini kolaylaştırmak için devlet okullarına ücretsiz servis imkânı sağladı. Bu kapsamda, hafta içi her gün 5 bini aşkın öğrenci okullarından fuara getirilip tekrar okullarına teslim edildi. Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, 13 yıl önce kitap fuarını Ankara'da kalıcı hale getirmek hayaliyle yola çıktıklarını söyledi. Bu hayali gerçekleştirmenin yolunun öğrencilerden geçtiğini gördüklerini belirten Çayır, "Ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ana dinamiğini oluştururlarsa fuar büyür ve ileri doğru taşınır diye düşündük" ifadesini kullandı.
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Günde 5 bin öğrenci kitap fuarına taşındı
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