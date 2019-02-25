Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Kaplan: Daha iyi yerlere geleceğiz

Kaplan: Daha iyi yerlere geleceğiz

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Kaplan: Daha iyi yerlere geleceğiz
MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, Erzurumspor'u 2-1 yendikleri karşılaşma sorası takımının ligde daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi. Kaplan, "Duran toptan yediğimiz gol dışında savunmada iyiydik. Önde de 3. bölge oyuncularımız baskıyı güzel yaptı. Takımın koşu mesafesi arttı. Antrenman metotlarında farklı boyuta geldik. Şuta dayalı ve merkezden kaleye gitmeyi denedik. Djedje'nin olmaması fark etmedi, herkes aynı seviyeye geldi. Yaptığımız değişiklikler de yerinde olunca maçı kazandık" değerlendirmesinde bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaplan: Daha iyi yerlere geleceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN