Kaplan: Daha iyi yerlere geleceğiz

BUGÜN NELER OLDU

MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, Erzurumspor'u 2-1 yendikleri karşılaşma sorası takımının ligde daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi. Kaplan, "Duran toptan yediğimiz gol dışında savunmada iyiydik. Önde de 3. bölge oyuncularımız baskıyı güzel yaptı. Takımın koşu mesafesi arttı. Antrenman metotlarında farklı boyuta geldik. Şuta dayalı ve merkezden kaleye gitmeyi denedik. Djedje'nin olmaması fark etmedi, herkes aynı seviyeye geldi. Yaptığımız değişiklikler de yerinde olunca maçı kazandık" değerlendirmesinde bulundu.