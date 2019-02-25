Oy için köpekleri topladı

BUGÜN NELER OLDU

Çankaya Belediyesi'nin resmi aracıyla üniformasız olarak Çiğdem Mahallesi'nde Sokak hayvanlarını toplaması hayvan severlerin tepkisini çekti. Köpeklerin karga tulumba toplanmasını hayvan severler tek tek fotoğraflarken sosyal medyada Çankaya Belediyesi 'ne büyük tepki gösterildi. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKOBFED), "Bir oy için bir can katlediliyor. Çankaya Belediyesi Çiğdem Mahallesi'nde şikayet üzerine küpeli köpekler toplanıyor, tutulamayanlar araçla eziliyor" iddiasında bulunarak yaşananlara tepki gösterdi."Çankaya Belediyesi Yüzüncüyıl ve Çiğdem Mahallesi'nde küpeli, küpesiz onlarca köpek topladı" diyen bir vatandaş, " Arkadaşımız arabayla takip etti, izlerini kaybettirdiler. Fotoğraflarda görüldüğü üzere üniformasız yani veteriner olmayan yetkisiz kişiler uyuşturucu iğnelerle köpekleri topluyor. Görüntü alan kişilerin ellerinden telefonlarını zorla alarak (Türk Ceza Kanunu Uyarınca SUÇTUR) görüntüleri sildiler. Küpeli Hayvan toplanamaz (5199 Sayılı Yasa uyarınca YASAKTIR) Bu bölgelerde besleme yapan arkadaşlar yarın erkenden Mühye Barınağı'na gidip köpeklerini tespit etsinler, küpeli olanlar için işlem yapsınlar. Alper Taşdelen talimatı ile Çankaya sokaklarında köpek bırakmayacaklar. Herkes gözünü dört açsın. Oy vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.Başkanı Zekiye Taş Köklü ise, " Çankaya Belediyesi 31 Mart seçimlerini düşünerek tamamen siyasi amaçlı vatandaşlar tarafından bakılan küpeli hayvanları topladı. Çankaya Belediyesi'nin yapmış oldukları suçtur. Biz hayvan severler olarak Çankaya Belediyesi'nin üniformasız elemanları tarafından toplanan ve nereye götürüldüğü belli olmayan köpeklerin yaşam alanlarına geri bırakılmasını istiyoruz" dedi.