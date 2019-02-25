Özhaseki kahvaltı festivaline katıldı

BUGÜN NELER OLDU

Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Kahvaltı Festivali'ni ziyaret ederek standları gezdi. Özhaseki, festival alanındaki vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yöresel lezzetlerin yer aldığı "Kahvaltı Festivali", 21 Şubat itibariyle kapılarını başkentlilere açtı. Birçok kurum ve kuruluşun yanında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kahvaltı Festivali'nde, başkentliler özellikle Ankara Halk Ekmek ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor.