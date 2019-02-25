Trafik magandası yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

, önceki gün 17.00'deYunus Emre Mahallesi Ankara-Ayaş yolunda meydana geldi. Kamyonuyla Yenikent yönünde giden Erol U., iddiaya göre yolda karşılaştığı, S.C. yönetimindeki otomobili sıkıştırmaya başladı. Bunun üzerine iki sürücü de araçlarını durdurdu. U., kamyonundan aşağı inerek S.C.'nin aracının yanına geldi ve bıçak çekti. O anlar ise diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Olayla ilgili çalışma başlatan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan kamyon şoförü Erol U. ile S.C.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Erol U.'nun bıçakla saldırdığı S.C. ile akraba oldukları ve borç-alacak meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu belirlendi. 343 TL para cezası kesilen Erol U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.