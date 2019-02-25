Veysel Tiryaki’den, Yenimahalle için 232 vizyon proje

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Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, Yenimahalle'de hayata geçireceği 232 projeyi Congresium Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen, "Şimdi Yenilenme Zamanı" Proje Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı. "Yeşil alanlar, toplum merkezi, kültür sanat yatırımları, mahalle bahçeleri, spor, eğitim ve kültür yatırımları, engelsiz ve akıllı kent uygulamaları ile farklı kategoride sayısız yatırım gerçekleştireceğiz" diyen Cumhur İttifakı AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, "Yenimahalle'nin insan odaklı bir belediyecilik anlayışı ile yenilenmeye ihtiyacı var. Mahalle kültürünün yeniden canlandığı, çocukların, gençlerin pek çok alanda yaşam standartlarının yükseldiği, sanat ve sporla dolu bir Yenimahalle inşa etmek istiyoruz. Yeni nesil belediyecilik anlayışı ile herkesin özgürce yaşadığı, gelişmiş ülke standartlarında bir Yenimahalle hedefi ile yola çıktık. Yenimahalle'de Türkiye genelinde ses getirecek projeler hayata geçireceğiz. Projelerden birçoğu Türkiye'de ilk olacak. Bu doğrultuda ilçenin ihtiyacına göre modern ve Avrupa standartlarında birçok projeyi Yenimahalle'ye kazandıracağız" diye konuştu.