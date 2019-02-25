Yenimahalle’de kaza: 2 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı. Kaza, gece saatlerinde, Gayret Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın karşısındaki kavşakta meydana geldi. 98. Cadde'de giden Fukan E. yönetimindeki otomobil, Şehit Cem Ersever Caddesi'nde Ulus yönüne giden Oktay A.'nın kullandığı otomobille iki caddenin birleşiminde çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, otomobillerde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, tek şeridi araç geçişine kapanan kavşakta önlem aldı.