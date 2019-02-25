Zirvenin yeni sahibi Osmanlıspor

BUGÜN NELER OLDU

smanlıspor, 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde lider Abalı Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.İkinci yarıya etkili başlayan Osmanlıspor 47. dakikada Hasan'la önemli bir pozisyondan yararlanamadı. 50. dakikada Sinan Kurt'un kullandığı serbest vuruşta top kaleci Stachowiak'ta kaldı. 52. dakikada Sinan Kurt'un sol kanattan yaptığı orta kaleye yöneldi. Kaleci topu son anda kornere çeldi.SinanKurt'unşık çalımlarlatopuceza sahasıiçinetaşıdı. Denizlisporsavunmasıarayagirdi. Topuönündebulan Hasan Kılıç yaptığıdüzgün vuruşla takımını1-0 öne geçirdi. 58. dakikadaKerem'in ortasınıOsmanlıspor savunmasıuzaklaştırdı.90+3.dakikada OsmanlısporEric Ayuk'un kaydettiğigol ile skoru 2-0'a getirdi.Karşılaşma Osmanlıspor'un2-0'lık üstünlüğüile sona erdi.