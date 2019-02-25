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Zirvenin yeni sahibi Osmanlıspor

Osman Özköylü’nün öğrencileri Spor Toto 1. Lig’de 14 haftadır yenilmeyen lider Abalı Denizlispor’u Hasan ve Ayuk’un ikinci yarıda attığı gollerle devirip averajla koltuğun yeni sahibi oldu. Başkent ekibi, galibiyet serisini de 10 maça çıkardı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019
Zirvenin yeni sahibi Osmanlıspor
Osmanlıspor, 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde lider Abalı Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan Osmanlıspor 47. dakikada Hasan'la önemli bir pozisyondan yararlanamadı. 50. dakikada Sinan Kurt'un kullandığı serbest vuruşta top kaleci Stachowiak'ta kaldı. 52. dakikada Sinan Kurt'un sol kanattan yaptığı orta kaleye yöneldi. Kaleci topu son anda kornere çeldi.

GOL PERDESİ 55'TE AÇILDI
55. dakikada Osmanlıspor 1-0 öne geçti. Sinan Kurt'un şık çalımlarla topu ceza sahası içine taşıdı. Denizlispor savunması araya girdi. Topu önünde bulan Hasan Kılıç yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 58. dakikada Kerem'in ortasını Osmanlıspor savunması uzaklaştırdı. 59. dakikada Abalı Denizlispor beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Burak Çalık müsait pozisyonda topu üstten auta attı. 90+3. dakikada Osmanlıspor Eric Ayuk'un kaydettiği gol ile skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşma Osmanlıspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Mor-sarılılar bu sonuçla puanını 47'ye yükselterek averajla ligin yeni lideri oldu. Başkent ekibi aynı zamanda galibiyet serisini de 10 maça çıkardı.

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Zirvenin yeni sahibi Osmanlıspor
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