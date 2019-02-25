Zirvenin yeni sahibi Osmanlıspor

O
smanlıspor, 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde lider Abalı Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıya etkili başlayan Osmanlıspor 47. dakikada Hasan'la önemli bir pozisyondan yararlanamadı. 50. dakikada Sinan Kurt'un kullandığı serbest vuruşta top kaleci Stachowiak'ta kaldı. 52. dakikada Sinan Kurt'un sol kanattan yaptığı orta kaleye yöneldi. Kaleci topu son anda kornere çeldi.
GOL PERDESİ 55'TE AÇILDI
55. dakikada Osmanlıspor 1-0 öne geçti.
Sinan
Kurt'un
şık çalımlarla
topu
ceza sahası
içine
taşıdı. Denizlispor
savunması
araya
girdi. Topu
önünde
bulan Hasan Kılıç yaptığı
düzgün vuruşla takımını
1-0 öne geçirdi. 58. dakikada
Kerem'in ortasını
Osmanlıspor savunması
uzaklaştırdı. 59. dakikada Abalı Denizlispor beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Burak Çalık müsait pozisyonda topu üstten auta attı.
90+3.
dakikada Osmanlıspor
Eric Ayuk'un kaydettiği
gol ile skoru 2-0'a getirdi.
Karşılaşma Osmanlıspor'un
2-0'lık üstünlüğü
ile sona erdi. Mor-sarılılar bu sonuçla puanını 47'ye yükselterek averajla ligin yeni lideri oldu. Başkent ekibi aynı zamanda galibiyet serisini de 10 maça çıkardı.