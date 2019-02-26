2023 hedefi 13.7 milyar dolarlık ihracat

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'DE 7 milyar doların üzerinde ihracat yapan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile üretim sürecindeki gıda makineleri sektörünün buluşma noktası Ekmek, Pasta, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı (IBAKTECH), sektörün hızlı gelişimini ve yüksek potansiyelini destekleyen en önemli ticaret merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Sektörün ihracatının, 2023 yılında 13.7 milyar dolar olması hedefleniyor. 7-10 Mart tarihleri arasında, ATO Congresium'daki 10 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek organizasyonda; 100'ün üzerinde katılımcı ve 20 bine yakın ziyaretçiye ulaşılması bekleniyor.Avrasya fırıncılık ve pastacılık sektöründeki lider konumunu, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirdiği fuarlarda kanıtlayan IBAKTECH Ankara, ilgili tüm sektörlerin profesyonellerini bir araya getiriyor. Türkiye'nin güçlü mutfak kültürünü tanıtacak fuarda; ekmek, hamur, ambalaj makinaları, ekmek ve pasta katkı maddeleri, gıda ve içecek, çikolatacılık, fırın ve pastane ekipmanları, dondurma, pişiriciler, soğutma grupları, dondurulmuş ürünler yer alacak.