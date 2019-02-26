Ada herkesi ağlattı

BUGÜN NELER OLDU

Dünyada 200, Türkiye'de ise 4 kişide görülen desmoplastik isimli hastalıkla 8 yaşında tanışan ve o günden beri yaşam mücadelesi veren Ada Ceylin Demir, önceki gün hayata gözlerini yumdu. 11 yaşındaki Ada Ceylin'in cenazesi dün Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.Küçük Ada'nın babası Mete Demir, "Çok üzgünüz. Söyleyecek bir söz yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Kızım çok mücadele etti. Çok güçlüydü, gücünü annesinden almıştı. Ada kısacık ömründe bize okul oldu. Biz bunca yıl onu okuduk. Belki bir insanın yüz senede öğrenemeyeceği şeyleri biz Ada'dan 3 yılda öğrendik. Ada'dan sevgiyi, sabrı, kanaati, imanı öğrendik. Kızım bizim için bir kurtuluş oldu. Onun sayesinde hem bu dünyamızı hem ahretimizi kurtardık. Kendisi cennette bizi bekliyor. İnşallah ona kavuşacağımız günü bekliyoruz" diye konuştu.GEÇTIĞIMIZ sene hastalığıyla ilgili SABAH'a konuşan Ada Ceylin Demir, "Yapay zekâ üzerine çalışmalar yapıyorum. Ülkem için yeni yüzyılın icatlarını yapacağım. İlk buluşlar, hastalıklar ve hastaneler ile ilgili olacak. Çünkü orada hayat bulmaya çalışanlar çok. İlk hedef karnımdaki canavarı yok etmek" ifadelerini kullanmıştı. Baba Mete Demir "Kızım bilimi çok seviyordu. Normal oyuncaklarla oynamazdı. Hep bilimsel çalışmaları takip eder, TÜBİTAK'ın kitaplarını ve dergilerini okurdu. Her zaman bir bilim insanı olmak istiyorum derdi" dedi.