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gençlerle bir araya geldi

Giriş Tarihi: 26.2.2019
Bakan Kasapoğlu gençlerle bir araya geldi
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da "Gençlerle Demokrasi Buluşması" konulu toplantıya katıldı. Gençlik Parkı'ndaki Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, onlarla deneyimlerini paylaştı. "Sizler bizleri, bizler de sizleri dinleyeceğiz" dedi. Bakan Kasapoğlu, Etlik'deki bir öğrenci evine gitti. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, çay içip baklava yedi. Müzikle ilgilenen bir öğrenci ziyarette ney çaldı. Kasapoğlu, yaklaşık 45 dakika kaldığı evden ayrılışında da öğrencilere eşofman takımı, satranç takımı, kitaptan oluşan hediye seti takdim etti.
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Bakan Kasapoğlu gençlerle bir araya geldi
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