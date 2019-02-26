Başkanımız sesimizi duydu

BUGÜN NELER OLDU

8 MAHALLEDE yaklaşık 100 bin hak sahibi olduğunu dile getiren Mühye Mahallesi Muhtarı Murat Kabasakal, "En az 100 bin hak sahibi var. Bunların aileleri ile birlikte sayı 300 bini buluyor. Çok şükür hasretimiz sona eriyor. Cumhurbaşkanımız sesimizi duydu. Allah razı olsun. Kanal Ankara bölgemize büyük değer katacak. Buradaki 8 mahalle bu projeyi hak etti. Bize bu müjdeyi veren Cumhurbaşkanımızı Kanal Ankara'nın temel atma törenine de davet ediyoruz. Bu sevinci hep birlikte yaşayalım" diye konuştu.AŞAĞI İmrahor, Orta İmrahor, Yukarı İmrahor, Yakupabdal, Yeşilkent, Karataş ve Boztepe mahalleleri sınırlarından geçen ve yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanı kaplayan Kanal Ankara projesi 7 etaptan oluşuyor. Proje yeşil alanları ve sosyal alanları ile ön plana çıkıyor. İçerisinde su sporları, doğa sporları, macera parkı, seyir terası, tırmanma duvarı, macera köprüsü, fantastik oyun alanı, engelsiz oyun alanı, paintball alanı, piknik alanı ve konser alanları gibi aktivite bölümleri oluşturulan Kanal Ankara'nın tamamlandığında başkentin yeni sembollerinden biri olması bekleniyor.