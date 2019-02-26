BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'nin Çankaya adayı Amber Türkmen, projelerinde önceliğin yönetim anlayışı ve hizmet eşitliği olduğunu söyledi. Bütün projelerinde mahalle ölçeğince çalıştıklarını belirten Türkmen, "Diğer bir adım ise insana dokunmak, insana yatırım ve istihdamdır. Kadının, engellinin, yaşlının, çocuğun ve gencin hepsinin gerekli hizmetlere ulaştığı bir bütünlükle çalışıyoruz" diye konuştu.Çankaya'nın sanat konusunda çok önemli bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Türkmen, "Çankaya bize Cumhuriyetimizin, Atatürk'ün mirasıdır; çok ciddi milli kültüre ve potansiyele sahip. Bunları ortaya çıkaracağız ve değerlendireceğiz. İnsanlarımız daha fazla sanatla, kültürle iç içe olacak. Onun dışında çok büyük bir kültürsanat kompleksi ile geçmişimizden bugüne kadar her dalda yürütülen çalışmalar ile kültür-sanat markası olan Çankaya yapacağız. Bunun turizminde önünü açıp, istihdama da kapı açmış olacak." Türkmen, Çankaya'da çok fazla hayvansever bulunduğunu ve hayvanlarla ilgili çok fazla sorun yaşandığını kaydetti. Konuyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirten Türkmen, "Veterinerlik hizmetini evlere taşıyacağız. Çankayalının ilk kadın başkanını seçmek istediğini hissediyorum. İnşallah 31 Mart akşamı Çankaya'nın ilk kadın başkanını hep birlikte seçiyor olacağız" diye konuştu.