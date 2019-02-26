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Fabrika’dan milli takıma

Giriş Tarihi: 26.2.2019
Fabrika’dan milli takıma
TÜRKIYE Voleybol Federasyonu'nun (TVF) 6 yıl önce açtığı Fabrika Voleybol Okulları'nda yetişen sporcular, milli takım formasıyla boy göstermeye başladı. Öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek donanıma sahip, modern tekniklerle eğitim veren Ankara Fabrika Voleybol Okulunda yetişerek 16 Yaş Altı Milli Takım forması giyen 2005 doğumlu Beril Çoban ve 17 Yaş Altı Milli Takım kadrosunda kendisine yer bulan 2005 doğumlu Zeynep Çetin, gelişim süreçleri, milli formaya kadar uzanan hikâyeleri ve hedeflerini anlattı.

BIZ ÇOK ŞANSLI SPORCULARIZ
Zeynep Çetin, "Önümde daha çok uzun bir yol var ve ben hedeflerime ancak çok çalışarak ulaşabileceğimi biliyorum. Voleybolu sevdiğim için çalışmak da zor gelmiyor. Voleybola da derslerime de çok çalışıyorum" dedi. Beril Çoban ise, "İnsanın sevdiği branşta spor yapıyor olması eğitimiyle birlikte voleybola devam etme imkânı bulması çok güzel. Bu açıdan kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Doğal olarak okulda olduğu gibi milli takımda da alt yaş gruplarından başladım. A milli formayı da giyeceğimi ve Türkiye'yi temsil edeceğimi hayal ediyorum" diye konuştu.

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Fabrika’dan milli takıma
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