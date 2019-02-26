Kapatılan ‘FETÖ’ yurdunda yangın

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ALTINDAĞ'DA FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle kapatılan öğrenci yurdunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Örnek Mahallesi Gülaçan Sokak'ta meydana geldi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan 4 katlı öğrenci yurdunun giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin uzun süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken, yurtta zarar meydana geldi. Dumanları fark etmesiyle itfaiyeye haber verdiğini söyleyen Hünkar Deligöz, "Dumanın kokusunu aldık. Mahalle komple duman olmuştu. Burası 2 yıldır camları kırık kapıları açık. Ya yıkılsın, ya da güzel bir yer yapılsın" dedi.