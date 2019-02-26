Kazanılacak 11 final var!

ABALI Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligin yeni lideri olan Osmanlıspor'da teknik direktör Osman Özköylü, "Şu anda her şey eşit, ligin zirvesinde 3 tane 47 puanlı takım var. Mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde kazanmamız gereken 11 tane maç var"
dedi. Denizlispor karşısındaki mücadele için oyuncularını kutlayan Özköylü, "Böyle maçlarda çok etkili ve iyi futbol beklenemez. Biz kendi adımıza planlarımızı doğru yaptık, tedbirlerimizi doğru aldık ve oyunun büyük bölümünü bu şekilde iyi götürdük. Sahada duruşumuz, pozisyon almamız ve rakibe fırsatları vermeme noktasında oldukça başarılıydık"
dedi. Ligin zirvesinde şu anda her şeyin eşit olduğunu aktaran Özköylü, "Denizlispor karşısında skorun 2-0 olmasının şöyle bir önemi var; ikili averajda da şartlar eşitlendi. Ligin zirvesinde 3 tane 47 puanlı takım var. Mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde kazanmamız gereken 11 tane maç var. Hedefimize gitme noktasında geçmemiz gereken engeller var. Futbolcu kardeşlerimin büyük gayret, çaba ve ortaya koydukları güzel performansla beraber inşallah yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Sahadaki mücadelelerinden dolayı, oyuncularımı tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde sahadaki her şey çok güzel. Rabbim nazarlardan korusun"
ifadelerini kullandı.
OSMANLI'NIN KALAN KRİTİK 11 MAÇI
GAZIŞEHIR
ADANA DEMIR (D)
HATAYSPOR
ALTINORDU (D)
ESKIŞEHIR
İSTANBUL (D)
ELAZIĞ (D)
ÜMRANIYE
AFYON (D)
ALTAY
ADANA (D)
DOLUDİZGİN
ABALI Denizlispor'u yenerek üst üste 10. maçını kazanan başkent temsilcisi, Spor Toto 1. Lig'de zirvenin yeni sahibi oldu. Ligin ilk 11 haftasında Mustafa Reşit Akçay yönetiminde 13 puan toplayabilen mor-sarılı ekip, teknik direktörlük görevine Osman Özköylü'nün gelmesinin ardından yükselişe geçti. Osmanlıspor, Özköylü yönetiminde çıktığı 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligin ilk 11 haftasında 11 gol atıp, 9 gol yiyen Osmanlıspor, Özköylü'nün takımın başında yer aldığı 12 haftalık bölümde ise rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.