Kazanılacak 11 final var!

BUGÜN NELER OLDU

ABALI Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligin yeni lideri olan Osmanlıspor'da teknik direktör Osman Özköylü,dedi. Denizlispor karşısındaki mücadele için oyuncularını kutlayan Özköylü,dedi. Ligin zirvesinde şu anda her şeyin eşit olduğunu aktaran Özköylü, "Denizlispor karşısında skorun 2-0 olmasının şöyle bir önemi var; ikili averajda da şartlar eşitlendi. Ligin zirvesinde 3 tane 47 puanlı takım var. Mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde kazanmamız gereken 11 tane maç var. Hedefimize gitme noktasında geçmemiz gereken engeller var.ifadelerini kullandı.GAZIŞEHIRADANA DEMIR (D)HATAYSPORALTINORDU (D)ESKIŞEHIRİSTANBUL (D)ELAZIĞ (D)ÜMRANIYEAFYON (D)ALTAYADANA (D)ABALI Denizlispor'u yenerek üst üste 10. maçını kazanan başkent temsilcisi, Spor Toto 1. Lig'de zirvenin yeni sahibi oldu. Ligin ilk 11 haftasında Mustafa Reşit Akçay yönetiminde 13 puan toplayabilen mor-sarılı ekip, teknik direktörlük görevine Osman Özköylü'nün gelmesinin ardından yükselişe geçti. Osmanlıspor, Özköylü yönetiminde çıktığı 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligin ilk 11 haftasında 11 gol atıp, 9 gol yiyen Osmanlıspor, Özköylü'nün takımın başında yer aldığı 12 haftalık bölümde ise rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.