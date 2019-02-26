Keçiören’de yaşam kalitesi üst seviyeye çıkacak

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KEÇIÖREN Belediyesi, 2019 Yılı Çalışma ve Yatırım Programıyla Keçiören'i daha yaşanabilir bir kent haline getirmeyi hedefliyor. Program kapsamında, yeşil alanların artırılması başta olmak üzere Gönül Belediyeciliği'yle de sosyal belediyeciliğin üst seviyeye ulaştırılması bekleniyor. Keçiören Belediyesi'nin 2019 Yılı Çalışma ve Yatırım Programı birçok yeni projeyle Keçiören'de vatandaşlara rahat nefes aldıracak. İlçeye, imara açılan ve açılması beklenen yerlerle, devam eden ve planlanan kentsel dönüşüm projeleriyle, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla, ağaçlandırma ve yeşil alan projeleriyle modern kent havası katılacak. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da yeni yılın ilk günlerinde açıkladığı 2019 Yılı Çalışma ve Yatırım Programıyla Keçiören'in yaşanabilir kent sıralamasında üst sıraları zorlayacağını ifade etmişti. Devam eden ve yapılması planlanan projelerle daha yeşil bir Keçiören silueti ortaya çıkaracaklarını kaydeden Ak, Gönül Belediyeciliğiyle de sosyal belediyecilik anlayışını gayet verimli yürüttüklerini belirtmişti.