OSTİM OSB Kırgızistan’a ‘rol model’ oldu

BUGÜN NELER OLDU

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Kırgızistan Yatırım Teşviki ve Koruma Ajansı ile bu ülkede pilot OSB kurulmasına yönelik iş birliği mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek, "Kırgızistan'da kurulacak pilot OSB için inşaat ve yönetimden, bu konuda gerekli mevzuatın hazırlanmasına kadar pek çok konuda danışmanlık desteği vereceğiz" dedi. Aydın, OSTİM OSB'nin yurt dışı faaliyet ve iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. OSTİM OSB'nin, barındırdığı firmalar ve ortaya koyduğu işlerle adından başarılarla söz ettirdiğini dile getiren Aydın, OSB modellerinin Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika'da pek çok ülke tarafından yakından takip edildiğini söyledi.